Аэропорт в Майкопе включили в дорожную карту строительства экокурорта "Лагонаки"

ТАСС, 17 июня. Аэропорт в республиканском центре Адыгеи - Майкопе - включили в дорожную карту по строительству всесезонного горного экокурорта "Лагонаки", который планируется создать в регионе до 2025 года, сообщил ТАСС генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский.

"Аэропорт в Майкопе позволит увеличить посещаемость туристами курорта "Лагонаки" в два раза. Сейчас планируем трафик достаточно консервативный - до 500 тыс. отдыхающих в год. По результатам маркетинговых исследований, наличие аэропорта в Майкопе с возможностью приема гражданского авиасообщения позволит увеличить трафик на курорт в два раза", - сказал он.

Сейчас в Майкопе базируется военный аэропорт, который после реконструкции может быть использован в гражданских целях, пояснил Круковский. Это позволит туристам в течение часа добраться из республиканского центра на экокурорт, тогда как дорога из аэропорта Краснодара займет не менее трех часов, уточнил гендиректор НАО.

Соглашение по строительству до 2025 года в Адыгее всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" было подписано НАО "Красная поляна" и властями республики на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Объем внебюджетных вложений составит 23 млрд рублей. Предусматривается возведение 36 км горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж.

Ранее сообщалось, что с учетом особенностей естественного рельефа местности экокурорт планируется поделить на следующие зоны: зона комфортного катания, учебный склон, спортивный склон, сноу-парк, зона тюбинга, зона трассы беговых лыж, веревочный городок, виа-феррата, нижняя и верхняя деревни.