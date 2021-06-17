ВШЭ предложила субсидировать стажировки в крупных компаниях для выпускников

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Высшая школа экономики (ВШЭ) предлагает ввести государственную программу субсидирования стажировок в крупных компаниях для выпускников высших и средних специальных учебных заведений на срок от трех месяцев до года. Это поможет переломить ситуацию с высокой безработицей среди молодежи, заявил в интервью ТАСС ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

"Мы предлагаем ввести государственную программу субсидирования стажировок в крупных компаниях для выпускников высших и средних специальных учебных заведений на срок от трех месяцев до года. Такая программа будет выгодна не только стажерам, но и самим компаниям. Благодаря этому инструменту стажировок они смогут "скринить" большие группы кандидатов и отбирать для себя лучших", - сообщил он.

Кузьминов пояснил, что сегодня среди молодежи самый высокий уровень безработицы. "В возрастной группе 20-24 года она в три раза превышает среднероссийский уровень, а в группе 15-19 лет - в 4,5 раза. И в период пандемии эти показатели выросли", - добавил он.

По словам ректора ВШЭ, это обусловлено поведением работодателей, которые стремились сохранить в пандемию кадровое ядро и не нанимать новых работников. "Это в первую очередь на молодых сказалось. Многие перешли на временные работы. У нас очень выросла нефиксируемая занятость именно в эпоху ковида: фриланс, доставка, социальная помощь в семьях и так далее", - подчеркнул ректор.

Кузьминов отметил, что в государственной трудовой политике пока недостаточно инструментов для решения проблем, актуальных для молодежи. "Сейчас работу в интернете найти легче, чем обратившись к государству. Это, с одной стороны, неплохо - рынок труда стал гораздо более информационно насыщенным. С другой стороны, только государство может дать гарантии, проследить за соблюдением прав работника. Должна быть юридическая поддержка человека, который ищет работу", - пояснил он.