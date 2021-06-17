Почти две месячные нормы осадков выпали за ночь в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Сильные дожди прошли в Крыму в ночь на четверг, вызвав подтопления на ряде территорий. В восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков, сообщила ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Из нормы [показатели выпадения осадков] выбиваются. В Керчи выпало 82 мм, что почти две месячные нормы. Белогорск - 88 мм, это тоже почти две месячные нормы. Керченский пролив - 73 мм - 1,5 месячные нормы. Мысовое, на Азовском море метеостанция - 43 мм, или чуть больше месячной нормы", - сказала собеседница агентства.

В центральной части Крыма дожди были слабее, отметила Любецкая. Так, в Симферополе выпало 28 мм, что составило до 80% месячной нормы осадков.

Региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму связи с неблагоприятными погодными условиями. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в четверг масштабные потопы прогнозируются в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе.