Глава Томской области попросил увеличить в шесть раз поставки вакцины от COVID-19 в регион

ТОМСК, 17 июня. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой увеличить с трех тыс. до 18 тыс. еженедельные поставки в регион вакцины от коронавируса, так как в регионе возник ее дефицит. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации. Как отмечают областные власти, очередь на добровольную вакцинацию сейчас составляет десять тыс. человек.

"В последнее время мы получаем в среднем три тыс. доз в неделю, при том, что в регионе развернуты мощности на семь тыс. прививок в сутки. Все, что получаем за неделю, мы можем использовать за полдня. Люди ждут вакцину, и нам нужно ликвидировать очереди. Прошу в ближайшую неделю направить нам 50 тыс. доз и в каждую последующую - не менее 18 тыс.", - приводятся в сообщении слова губернатора, обращенные к вице-премьеру.

Как отмечает пресс-служба, вице-премьер поручила министру здравоохранения Михаилу Мурашко ликвидировать дефицит.

Как сообщила журналистам начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина, по данным на 17 июня, первый компонент прививки ввели 124 тыс. жителей региона, порядка 24% от тех, кто должен привиться, второй компонент - порядка 100 тыс. человек. Всего в регион поступило 140 тыс. доз вакцины.

"Очередь формируется из-за ожидания вакцины, но мы ее ликвидируем в течение недели. Очереди по три месяца мы практически ликвидировали. У нас есть медорганизации, где много прикреплено населения, мы предлагаем людям альтернативу - стационарные пункты вакцинации или перенаправляем в места, где очереди почти нет", - сказала ТАСС Волошина, отметив, что при очереди в десять тыс. человек за последнюю неделю в область пришло только 16 тыс. доз.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрировали 33 398 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 31 933 пациента, умерли 450 человек. При этом, с конца мая число случаев заражения выросло вдвое - с 23 до 43 случаев в сутки.