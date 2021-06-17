В Крыму из-за коронавируса отменили открытие Митридатских лестниц

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Крыма отменил факельное шествие, планировавшееся вечером 21 июня по случаю открытия после реконструкции Митридатских лестниц в Керчи, а также церемонию награждения лучших журналистов по итогам 2020 года, сообщил в четверг советник главы региона Олег Крючков.

"Коллеги, в связи со сложной эпидобстановкой открытие Митридатских лестниц и церемония "Журналист года" отменены", - написал Крючков журналистам в телеграм-канале.

В течение почти двух недель в республике ежедневно фиксируется более 100 заразившихся. Ранее подобные показатели регистрировали 18 мая. Роспотребнадзор намерен предложить региональному оперативному штабу по противодействию коронавирусу ужесточить ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, если на полуострове не будут соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а темпы прироста заразившихся не начнут снижаться.

В частности, предлагается ограничить передвижение людей старше 65 лет общественным транспортом, запретить проведение выпускных вечеров в некоторых административных территориях и общегородских массовых мероприятий. Также предлагается ограничить с 22:00 до 08:00 работу ресторанов, кафе, баров и столовых за исключением торговли навынос, запретить развлекательно-зрительные мероприятия на дискотеках, в караоке-клубах, кальянных, на территории торгово-развлекательных центрах и прочих подобных организациях. Заполняемость театров и кинотеатров предлагается вновь ограничить до 50%.