В Забайкалье нарушен проезд к 11 населенным пунктам из-за дождей

ТАСС, 17 июня. Сильные дожди в Забайкальском крае привели к разрушению автомобильного моста, обеспечивающего проезд к 11 населенным пунктам на юго-востоке региона. В ближайшее время осадки продолжатся, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В результате выпадения обильных осадков на территории Газимуро-Заводского района 17 июня произошло поднятие уровня воды в горной реке Урпала. Это вызвало разрушение автомобильного моста в пяти километрах от населенного пункта Ушмун <…>. В результате разрушения нарушен проезд к одиннадцати населенным пунктам: Батакан, Закаменная, Курлея, Луговое, Бурукан, Бура, Кунгара, Курюмдюкан, Зерен, Кактолга, Будюмкан", - говорится в сообщение.

По данным МЧС, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. На место происшествия выехали оперативные группы. Ранее сообщалось, что в результате подтоплений ограничено движение автомобилей на региональных дорогах в двух районах Забайкалья.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся в восточной половине Забайкалья 18 июня. "В ближайшие двое суток рост уровней продолжится, наиболее интенсивный на реках восточной половины края, на отдельных реках ожидается выход воды на пойму", - уточняется в сообщении. В четверг в указанном районе днем пасмурно, идет дождь, к вечеру ветер усилится до 17 м/с.