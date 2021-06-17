Глава Крыма на надувной лодке передвигается по Керчи, где ливень вызвал подтопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в Керчь, где ливень в ночь на 17 июня вызвал значительные подтопления. Осмотр улиц он начал, передвигаясь на надувной лодке. Соответствующее видео разместил телеканал "Крым-24" .

"За лодкой плывут сотрудники МЧС. Такая обстановка. Иначе нельзя передвигаться. Сейчас в Керчь прибывают силы и средства МЧС и профильных ведомств", - пояснил журналистам советник главы региона Олег Крючков.

Региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму связи с неблагоприятными погодными условиями. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в четверг масштабные потопы прогнозируются в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе.