В ЕС составили рейтинг городов с самым чистым воздухом

СТОКГОЛЬМ, 17 июня. /ТАСС/. Самый чистый городской воздух в ЕС зарегистрирован в Умео на севере Швеции. Об этом в четверг сообщает Европейское агентство по окружающей среде (EЕA).

Загрязнение воздуха является серьезной угрозой для здоровья, поэтому EЕA запускает интерактивную карту, с помощью которой можно увидеть, как выглядит экология в 323 городах союза. Согласно данным агентства, в Умео содержание частиц на кубический метр воздуха достигает 3,7 микрограмма, что значительно ниже предельного значения ЕС, составляющего 25.

Тампере в Финляндии (3,8) и Фуншал в Португалии (4,2) занимают в списке ЕЕА соответственно второе и третье место. Хуже всего ситуация обстоит в польском Новы-Сонче (27,3), итальянском городе Кремона (25,9) и Славонски-Брод в Хорватии (25,7).

В регистре из 127 городов, которые попали в категорию "хороший воздух" (менее 10 микрограмм частиц на кубический метр), включены другие шведские города - Упсала, Стокгольм, Гетеборг и Мальмё.

"В то время, как качество воздуха в последние годы заметно улучшилось, загрязнение во многих городах Европы остается неизменно высоким", - приводятся в пресс-релизе ЕЕА слова главы организации Ханса Брюнинкса.