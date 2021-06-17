Девелоперы Московского региона начали вести статистику привитых от COVID-19 сотрудников

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Девелоперы Московского региона начинают вести статистику вакцинированных от COVID-19 сотрудников, в некоторых компаниях к 1 июля 2021 года их доля может достичь 70%. Об этом ТАСС в четверг рассказали опрошенные эксперты.

Власти Москвы и Московской области 15 июня первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. В частности, привиться должны 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.

Пока в указе мэра и постановлении главного санитарного врача не содержится норм об обязательной вакцинации работников строительных компаний, однако вакцинация важна и в девелоперском бизнесе, сказал ТАСС генеральный директор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин. "Мы осознаем важность данных мероприятий и призываем наших сотрудников привиться от коронавируса. Тем более для этого существуют все возможности: можно пройти вакцинирование как в поликлинике по месту жительства, так и на иных площадках (например, в ТЦ и специальных павильонах)", - сказал он.

Группа "Самолет" обеспечивает возможность вакцинации работников на стройплощадках с февраля 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе девелопера. "Большинство офисных сотрудников работает удаленно, и компания регулярно информирует всех сотрудников о возможности вакцинации и тестирования в рамках системы корпоративного медстрахования", - рассказали в компании.

Девелоперская группа компаний ФСК проводит среди сотрудников коммуникационные кампании, основываясь на размещенной на mos.ru информации: о местах вакцинации, существующих вакцинах и последних новостях по этой теме, сообщила ТАСС вице-президент по стратегии и управлению персоналом группы Юлия Итаева. "Более того, мы начинаем вести статистику учета вакцинировавшихся сотрудников и тех, кто планирует это сделать до 15 августа в качестве профилактической меры, уже сейчас могу с уверенностью сказать, что в "Первом ДСК" (входит в структуру группы) более 35% работников сделали прививку против коронавирусной инфекции", - уточнила она.

У сотрудников девелоперской группы компаний "А101" в регулярном режиме берутся ПЦР-тесты и тесты на антитела, рассказала ТАСС директор по персоналу группы Эльвира Буртная. По ее словам, проведены разъяснительные кампании о вирусной безопасности и о вакцинации, после этого все сотрудники, которые изъявили желание, обеспечены прививки "Спутником-V".

"Мы усиливаем разъяснительную работу, контролируем численность сотрудников с антителами, кроме того, проводим необходимую работу для того, чтобы в ближайшее время открыть на территории работодателя пункты вакцинации. Ожидается, что в результате указанных мер доля вакцинированных сотрудников составит к 1 июля порядка 70%", - рассказала собеседница агентства. При этом она уточнила, что организацией вакцинации строительных бригад занимаются подрядчики. "Со своей стороны мы еще в прошлом году разработали комплекс мер на основе распоряжений правительства Москвы, рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора", - добавила она.

Регламент для строителей

Как сообщалось, в конце 2020 года Минстрой направил руководителям регионов РФ регламент по работе строительной отрасли в условиях пандемии. Документ представляет собой набор рекомендательных мер по профилактике коронавируса.

Так, в соответствии с регламентом, рекомендуется исключить доступ на стройку работников из зоны риска - старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, а также тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции. При вахтовом методе работы для приезжающих предлагается ввести обязательный 14-дневный карантин. На входе на стройплощадку должны быть организованы места для санитарной обработки рук. Предлагается обязать рабочих использовать маски или респираторы (если невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 м), рекомендовать добровольное использование перчаток.

Контакты между разными бригадами должны быть минимизированы, несрочные работы перераспределены (для минимизации числа рабочих). Рекомендовано также проводить дезинфекцию всех контактных поверхностей после окончания каждой смены. На каждой строительной площадке должен быть организован медицинский пункт, а также изолятор.