Власти Крыма компенсируют ущерб жителям востока полуострова, где ливень вызвал подтопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Крыма компенсируют ущерб жителям Керчи и соседних районов, где после ночного ливня подтоплены дома и соцобъекты, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов ранее отменил запланированное на четверг совещание по и выехал на восток полуострова. Он провел осмотр улиц Керчи, передвигаясь на надувной лодке.

"Добрались вплавь до больницы, посмотрели, какая ситуация. Затоплены этажи больницы, огромное количество жилых помещений, домов, коммерческих помещений, машины некоторые по крышу утоплены. К сожалению, придется долго разбираться с точки зрения помощи людям, компенсировать потери, которые люди понесли в результате этой катастрофы природной. В причинах разберемся сейчас, никто без помощи не останется, и Ленинский, Белогорский, Кировский - все подтопленные поселки, по всем без исключения, будут меры, и последствия должны быть ликвидированы", - сказал Аксенов.

По словам главы региона, проливные дожди прошли в Керчи, Ленинском районе и Кировском. "Уровень осадков от 8 до 80 мм. Самый большой в Ленинском районе и городе Керчь. Мы практически передвигались вплавь, брюки все мокрые. Были не по пояс, но выше, чем по колено в воде ", - уточнил Аксенов.

Региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму связи с неблагоприятными погодными условиями. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в четверг масштабные потопы прогнозируются в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе.