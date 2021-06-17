Роспотребнадзор Сахалина ввел обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер

ТАСС, 17 июня. Главный государственный санитарный врач по Сахалинской области Ольга Фунтусова объявила об обязательной вакцинации от коронавируса работников предприятий региона, относящихся к сферам образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания. Об этом она заявила на брифинге в четверг.

В настоящее время, по мнению Фунтусовой, в островном регионе наблюдаются низкие темпы вакцинации - до одной тысячи человек за сутки. Всего в регионе привито 34% от плана, или 72 169 человек.

"Чтобы сейчас защитить население, я принимаю такое решение, и выношу постановление, о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, в первую очередь это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска. Я сейчас эти группы риска озвучу, скажу, кто у нас будет прививаться в обязательном порядке", - сказала главный санитарный врач Сахалинской области.

Далее она заявила, что обязательной вакцинации будут подлежать: работники образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, работники коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, бань и саун, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, общественного питания, многофункциональных центров, транспорта общего пользования, культурно-выставочных и досуговых предприятий, детских лагерей, театров и кинотеатров. Эти категории работников, по словам главы регионального Роспотребнадзора, обязаны будут привиться, начиная с понедельника 21 июня.

Как пояснили ТАСС специалисты минздрава региона, в рамках закона об иммунопрофилактике, вакцинация в России является добровольной. При этом, законом определены категории работников, для которых условием допуска к трудовой деятельности является наличие иммунитета, в том числе прививка.