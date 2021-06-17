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Пандемия COVID-19

Центр "Вектор" рассказал, как долго сохраняется иммунитет после прививки "Эпиваккороной"

По словам гендиректора центра Рината Максютова, более половины привитых "Эпиваккороной" сохраняют антитела минимум на девять месяцев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Антитела к коронавирусу сохраняются более чем у половины привившихся вакциной "Эпиваккорона" через девять месяцев после вакцинации. Об этом сообщил журналистам в четверг гендиректор разработавшего препарат центра "Вектор" Ринат Максютов.

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"В рамках I-II фазы клинических исследований на добровольцах наблюдение проводилось на трех, шести и девяти месяцах. В [случае] трех и шести месяцев антитела выявлялись у всех 100% добровольцев. В [случае] девяти месяцев антитела выявлялись более чем у половины добровольцев", - сказал он.

"Эпиваккорона", разработанная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.

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