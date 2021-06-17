В МЧС РФ опровергли, что сотрудники министерства вплавь сопровождали Аксенова в Керчи

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Люди, плывшие за лодкой главы Крыма Сергея Аксенова в подтопленной Керчи, не являются сотрудниками МЧС России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На распространенном видео из Керчи сотрудников МЧС России нет. Люди, плывущие за лодкой, на являются сотрудниками МЧС России", - сказал представитель министерства.

Глава Крыма Сергей Аксенов на надувной лодке прибыл в Керчь, где ливень в ночь на 17 июня вызвал значительные подтопления. Осмотр улиц он начал, передвигаясь на надувной лодке. Соответствующее видео разместил телеканал "Крым-24", на кадрах запечатлено, как трое мужчин плывут за надувной лодкой. Ранее советник главы региона Олег Крючков сообщил, что за лодкой плывут сотрудники МЧС.