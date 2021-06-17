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Пандемия COVID-19

В Вене при приеме на работу в сфере соцобеспечения введут обязательную вакцинацию

До этого обязательная вакцинация уже стала условием приема на работу в медицинские учреждения, входящие в городскую ассоциацию здравоохранения Вены

ВЕНА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Вены объявили о введении условия наличия обязательной прививки от нового коронавируса при приеме на работу новых сотрудников в учреждения социального обеспечения: дома престарелых, по уходу за инвалидами и бездомными. Об этом со ссылкой на начальника Департамента здравоохранения Вены Петера Хакера сообщила в четверг радиостанция ORF Radio Wien.

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До этого обязательная вакцинация уже стала условием приема на работу в медицинские учреждения, входящие в городскую ассоциацию здравоохранения Вены. "Ассоциация здравоохранения Вены уже продвинулась вперед и объявила, что на работу теперь могут быть приняты только привитые новые сотрудники <...> Социальные учреждения последуют этому шагу в ближайшие дни", - сказал Хакер.

Как пояснил Хакер, эта мера необходима, поскольку учреждения здравоохранения и социального обеспечения во время эпидемии наиболее подвержены угрозе. Начальник Депздрава Вены также не исключил, что обязательная вакцинация в дальнейшем может быть распространена на другие группы трудящихся в столице Австрии.

В настоящее время в Австрии нет обязательной вакцинации от нового коронавируса.

Теги
АвстрияПандемия COVID-19
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