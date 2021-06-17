Порядка 670 тыс. человек в Подмосковье подлежат обязательной вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Обязательной вакцинации от коронавируса подлежат около 670 тыс. человек в Подмосковье. Об этом сообщил в четверг на совещании с правительством региона и главами городских округов зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.

"Фактически в той категории организаций, структур, предприятий и так далее, которые перечислены в постановлении главного санитарного врача, работает чуть более 1 млн человек. В этом смысле целевым значением для этой группы по вакцинации для нас является 670 тыс. человек", - сказал Духин.

Он отметил, что сфера торговли является одной из крупнейших групп по количеству человек, которые должны пройти обязательную вакцинацию, так как находятся в ежедневном контакте с людьми.

"Мы хотим, чтобы данные о провакцинированных сотрудниках подавались руководителями предприятий через региональный портал государственных услуг. Им эта процедура знакома. Аналогичным образом работа с данными производилась в прошлом году, когда впервые был осуществлен перевод части сотрудников на удаленный режим работы. <…>

Параллельно Мингосуправление будет оперировать реестром тех, кто сделал прививку, которая находится в нашей системе ЕМИАС и также федеральным реестром провакцинированных граждан", - добавил Духин.

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова в среду обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, сферы бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты. Также в их числе работники, участвующие в рекламных, досуговых, развлекательных, массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, сотрудники театров, кинотеатров, детских игровых комнат. Должна быть обеспечена обязательная вакцинация и для госслужащих.