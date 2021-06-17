В ЕС сертифицировали первый российский экспресс-тест на коронавирус

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Экспресс-тест на определение коронавируса, разработанный компанией "Рапид Био", резидентом фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), стал первым российским тестом, зарегистрированным в Европейском союзе (ЕС). Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

"Рапид Био" получила европейский сертификат CE mark. Экспресс-тест на антиген COVID-19 стал первым российским тестом, зарегистрированным в ЕС. В ближайшее время компания планирует поставки в ЕС, где объем рынка составляет сотни миллионов тестов в месяц. Идут переговоры с дистрибьюторами из Франции, Италии, Латвии, Болгарии и Финляндии. Предварительно компания собирается экспортировать несколько миллионов тестов ежемесячно", - говорится в сообщении

Экспресс-тест "Рапид Био" позволяет менее чем за 10 минут определить наличие вируса c помощью мазка из носоглотки. Антиген вируса SARS-COV-2 определяется в образце, что является своего рода аналогом ПЦР-теста, но не требует дополнительного оборудования и лабораторных исследований.

"Продукция "Рапид Био" уже доказала свою эффективность и востребованность в России, а выход на территорию Евросоюза - это очередной шаг на пути нейтрализации общемировой угрозы. Огромная емкость европейского рынка - он измеряется сотнями миллионов тестов ежемесячно - позволит реализовать внушительный потенциал российских разработчиков экспресс-тестов из "Сколково", - сказал председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что в планах компании - выход на рынки Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Наличие СЕ mark, как добавили в "Сколково", позволяет ускорить процесс получения регистрации на рынках этих стран, соответствующие заявки уже поданы.