Приморскую детскую психиатрическую больницу отремонтируют в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт краевой детской психиатрической больницы в Приморье пройдет в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время посещения медучреждения, сообщает в четверг пресс-служба правительства края.

Глава региона отметил, что разработка программы капитального ремонта помещений больницы, которые не ремонтировались почти 30 лет, уже ведется. Сейчас проектно-сметная документация проходит необходимые согласования. Финансирование и сам ремонт планируется осуществить в 2022 году.

"Этим детям нужды очень ваши руки, ваши знания, ваша доброта. Для многих из ваших пациентов вы являетесь не просто врачами, но и настоящими волшебниками, которые возвращают этих детей к нормальной жизни. Я понимаю, насколько это тяжелый труд. Мы, со своей стороны, будем делать все, чтобы ваша больница получала необходимую поддержку. Уже направляем дополнительные средства, будем это делать и в дальнейшем, чтобы медучреждение отвечало всем современным требованиям", - цитирует пресс-служба слова губернатора Приморья.

По данным пресс-службы, средства на капитальный ремонт медучреждения направят в рамках рассчитанной до 2027 года краевой программе "Развитие здравоохранения Приморского края".