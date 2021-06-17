В МГТУ имени Баумана готовы ввести гибридный формат обучения с 1 сентября

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана готов ввести гибридный формат обучения с 1 сентября из-за коронавируса, все будет зависеть от эпидобстановки в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза со ссылкой на ректора высшего учебного заведения Анатолия Александрова.

"В сентябре будем действовать строго по эпидемиологической обстановке. Технически обеспечить гибридное обучение мы готовы, опыт в этом направлении достаточный, однако, конечно, для инженеров крайне важно очное обучение и практические занятия", - сообщил Александров.

Он отметил, что в вузе предпринимают необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. "Сейчас очень важно всем быстро пройти вакцинацию. <...> Мы принимаем меры, чтобы помочь нашим сотрудникам и студентам - проводим консультации в медицинском центре, на территории университета работал московский пункт вакцинации (более 600 человек за четыре дня прошли вакцинацию), сейчас сессия переведена в дистанционный формат, чтобы снизить число контактов между студентами", - добавил ректор.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией COVID-19 в городе начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных следует организовать онлайн-занятия.