Коэффициент распространения коронавируса в Москве впервые за 10 дней опустился ниже 1

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве впервые с 7 июня опустился ниже единицы, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В России в целом показатель также продолжил снижение и составил 1,06 (минимум с 8 июня).

Из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался ниже единицы только в Москве, где он равен 0,99. В Ростовской области индикатор составил ровно 1, в Иркутской и Самарской областях - 1,04, в Санкт-Петербурге - 1,05, в Нижегородской области - 1,09.

В Воронежской области коэффициент равен 1,12, в Красноярском крае - 1,14, в Свердловской области - 1,16, в Подмосковье он остался на уровне 1,31.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.