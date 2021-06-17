Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия с более чем 40 участниками в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская объявила о необходимости ограничить участников массовых мероприятий в крае до 40 из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"Количество участников на торжественных и иных развлекательных мероприятиях не должно превышать 40 человек. Рекомендуется приостановить проведение таких мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках и караоке. Усилить контроль административных комиссий по соблюдению санитарных требований в общественных местах, на транспорте. Перевести на удаленную работу людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями", - приводит пресс-служба слова Детковской.

Она отметила, что рост заболеваемости коронавирусом в Приморском крае наблюдается уже на протяжении последних пяти недель, начиная с 10 мая. За последние две недели он составил 65%. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась во Владивостоке, Артеме, Находке, Надеждинском и Хасанском районах. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в крае будет приняты дополнительные меря для локализации распространения коронавирусной инфекции.

"В медицинских учреждениях развернуты дополнительные койки, поступают новые тяжелые больные. Важно не допустить локдауна, который был в прошлом году, нанесший ущерб экономике, людям. Поэтому необходимо создать все условия для вакцинации, организовать дополнительные мобильные пункты вакцинации, проводить разъяснительную работу среди населения, сотрудников предприятий", - цитирует Кожемяко пресс-служба.

В Приморье открыто 118 пунктов вакцинации, из них - 56 мобильных. На сегодняшний привились уже 178 662 жителя региона, из них завершили иммунизацию 137 248. Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований организовать контроль работы прививочных площадок. В краевом бюджете предусмотрено почти 20 млн рублей на гранты предприятиям, медицинским организациям и муниципальным образованиям с лучшими показателями по вакцинации.

Всего заболевших COVID-19 жителей края с начала эпидемии - 45 349 человек.