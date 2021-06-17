Власти Подмосковья не допустят к работе не привившихся водителей автобусов и такси

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Водителей такси и автобусов, которые не сделали прививку от коронавируса, не будут допускать к работе в Подмосковье. Об этом сообщил в четверг в ходе совещания с правительством и главами городских округов вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

"Мы составим списки водителей с указанием даты и места вакцинации, где каждый водитель должен будет подтвердить, где и когда он пройдет вакцинацию в срок до 30 июня. Контролировать сроки процедур и внесение данных будут МТДИ (министерство транспорта и дорожной инфраструктуры) вместе с агрегаторами такси. Мы до каждого водителя доведем информацию, что непровакцинированные водители как автобусов, так и такси не будут допускаться к работе", - сказал Тресков.

Он отметил, что власти обеспечат отключение всех заказов у тех водителей, которые не прошли вакцинацию [хотя бы первым компонентом] в срок до 15 июля. Совместно с коллегами ГИБДД будут проводиться проверки наличия QR-кода или ковид-паспорта у водителей такси на блокпостах.

"С завтрашнего дня мы будем вручать уведомления каждому водителю такси", - подчеркнул вице-губернатор.

За последние сутки в России выявлено 14 057 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 416 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 205 человек. В Московской области за сутки выявлено 1208 новых случаев.