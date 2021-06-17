Отец арестованной в Белоруссии Софии Сапеги попросил Лукашенко о личной встрече

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Отец арестованной в Белоруссии Софии Сапеги Андрей Сапега обратился к президенту страны Александру Лукашенко с просьбой о личной встрече в Приморье и помиловании дочери. Его видеообращение разместило информационное агентство PrimaMedia.

"Меня зовут Сапега Андрей, мне 54 года, я отец четырех детей, и Софья Сапега моя старшая дочь, мой первый и любимый ребенок. <...> В этом обращении в преддверии визита Александра Григорьевича Лукашенко в Приморский край я бы хотел обратиться лично к нему как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. <...> Александр Григорьевич, как отец отца я прошу вас о личной встрече, я готов принести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет вовлечена в противоправные действия", - сказал Сапега.

Также он обратился к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой о помощи в организации личной встречи с Лукашенко.

В марте Лукашенко сообщал, что намерен посетить Приморский край в нынешнем году, возможно, в августе.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находились разыскиваемый властями основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич и летевшая вместе с ним гражданка РФ София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.