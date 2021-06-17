РАН до конца года проведет экспертизу технологий для ликвидации шлама на Байкальском ЦБК

ТАСС, 17 июня. Российская академия наук (РАН) намерена до конца года провести оценку технологий и определить лучшую для ликвидации шламов, накопленных на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом в четверг сообщил президент РАН Александр Сергеев в ходе посещения площадки БЦБК.

Глава академии подчеркнул, что сейчас основная задача - произвести все необходимые научные изыскания. По его словам, проблема по утилизации стоит на повестке дня с 2012 года, всего на площадке чуть больше 300 тыс. кубометров надшламовой жидкости, которую нужно переработать по технологии, которая сейчас апробируется.

"Следующий вопрос - с самим шламом, сейчас на конкурсной основе рассматриваются несколько технологий, их экспертизу будет проводить РАН. По результатам экспертизы РАН должна будет рекомендовать те технологии, которые мы считаем наилучшими для того, чтобы началась работа со шламом. Я думаю, что до конца года мы должны будем принять это решение с тем, чтобы решить задачу по ликвидации накопленного ущерба в срок - до 2024 года", - сказал Сергеев, слова которого приводятся в сообщении РАН.

Экспертизу технологических решений по ликвидации накопленного экологического вреда на площадке БЦБК проводит научный совет по глобальным экологическим проблемам РАН. Сибирское отделение академии уже представило результаты анализа технологических предложений по ликвидации накопленного экологического вреда на Солзанском полигоне и щелокосодержащей жидкости.

Заказчик проекта - ФГКУ "Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона "Красный Бор", как отмечается в сообщении РАН, провел сбор программ и методик испытаний по объектам накопленного экологического вреда на площадке БЦБК. Программы дадут конкретные апробированные решения, которые пройдут экспертизу РАН и Росприроднадзора. Результаты опытных испытаний программ станут основой проекта по рекультивации БЦБК.

На данный момент завершены изыскания на полигоне "Солзанский". Идет подготовка к изысканиям на полигоне "Бабхинский". Кроме того, госкорпорация "Росатом" решает задачу по очистке надшламовых вод и карт полигона "Солзанский".

О проекте

Цель проекта по рекультивации БЦБК - экологическое оздоровление озера Байкал за счет сокращения территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению. Прежде всего, необходимо провести работы на полигонах "Солзанский" и "Бабхинский", объектов цеха очистных сооружений, содержащих щелокосодержащую жидкость - самых сложных точках на площадке БЦБК.

Карты полигонов содержат неоднородную смесь отходов различной природы, образованных при производстве целлюлозы, функционирования ТЭЦ и прочей производственной деятельности. Поэтому универсальных технологических решений по работе с ними нет. Однако есть локальные решения по каждой группе отходов, которые предлагается рассмотреть в комплексе.

В этом году будет разработана проектная документация рекультивации площадки БЦБК, которая пройдет процедуру общественных обсуждений и все предусмотренные законодательством экологические экспертизы. Исполнителем работ по подготовке проекта и ликвидации накопленного вреда БЦБК определен Федеральный экологический оператор.