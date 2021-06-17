Володин выступил за добровольность вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, но граждан необходимо убеждать сделать прививку. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы сторонники добровольности в этом [вакцинации]. Мы считаем, что гражданин должен для себя определиться, привиться или нет. Но давайте объяснять, что лучше привиться", - сказал Володин, подводя итоги весенней сессии нижней палаты.

Председатель нижней палаты отметил, что около 200 депутатов перенесли COVID-19, многие парламентарии сделали прививку, при этом есть заболевшие уже после вакцинации. "Сейчас можно говорить, что тот, кто привился, намного легче переносит - в легкой форме - болезнь. Поэтому важно, чтобы наши граждане, избиратели это понимали, по-другому относились к прививкам, к вакцинированию", - добавил он, обратив внимание на низкие темпы вакцинации в России.

"Что ждем? Лето придет, многие поедут отдыхать, приедут загорелые, но больные. И надо думать даже не столько о себе, сколько о тех, кто рядом", - уверен спикер. "Поэтому, с одной стороны, да, мы говорили о добровольности и говорим о добровольности, с другой стороны, нам надо самим здесь убеждать и быть примером", - резюмировал Володин, обращаясь к депутатам.

Планы обязательной вакцинации

Ранее власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы в среду. Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).

Кроме того, привиться должны работники салонов красоты и других подобных учреждений, организаций бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и тому подобных организаций, а также работающие на развлекательных мероприятиях. В списки также попали сотрудники многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, почты, а также столичные и областные чиновники.

В Москве и Подмосковье рассчитывают за счет этого привить не менее 60% работающих в перечисленных сферах к середине августа. Обязанность пройти вакцинацию не распространяется на тех, кому прививка противопоказана.