В Северодвинске организовали проливку золошлака, из-за которого возникла пылевая буря

АРХАНГЕЛЬСК, 17 июня. /ТАСС/. Проливка золоотвала на ТЭЦ-1 ведется в Северодвинске Архангельской области для предотвращения распыления золошлака, говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации региона. В среду из-за распыления золошлака в городе наблюдалась пылевая буря.

"Специалисты ТЭЦ-1 организовали точечную проливку золошлаков. Это позволило локализовать и избежать дальнейшего распространения пыли. В настоящее время проливка продолжается", - говорится в сообщении.

Пылевая буря из-за распыления золошлака, по информации руководства Северодвинской ТЭЦ-1, была вызвана аномально теплой погодой и сильным ветром. В результате произошло пересыхание и последующее распыление золошлака в недействующем золоотвале. С установлением в ближайшие дни погоды, соответствующей климатической норме, произойдет естественное увлажнение золоотвала.

В выходные в Архангельской области температура воздуха поднималась до плюс 30 градусов, 14-16 июня по области скорость ветра достигала 20 м/с. По данным Севгидромета, в ближайшие сутки ожидается температура до плюс 19 градусов, ветер до 7-12 м/с, кратковременные дожди.