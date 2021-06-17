Алгоритм об информировании и проведении обязательной вакцинации проработали в Подмосковье

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Московской области проработали алгоритм об информировании и проведении обязательной вакцинации для работников ряда сфер. Об этом сообщил в четверг в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов зампред правительства региона Вячеслав Духин.

"[Перейдем] к алгоритму руководителя предприятия, что он должен сделать, чтобы выполнить ту нормативку, которая сейчас действует. Во-первых издать приказ, мы форму этого приказа разработали. <...> Важный этап - установить численность сотрудников на 1 июня - здесь нас интересуют все, включая иностранных граждан, только мы не включаем сюда лиц младше 18 лет, потому что они не подлежат прививкам. Выбрать центр вакцинации, <...> в случае, если сотрудников больше 50, то наш Минздрав готов организовать выезд бригады", - сказал Духин.

Он пояснил, что проведение вакцинации первым компонентом должно состояться до 15 июля, вторым - до 15 августа.

Также Духин напомнил, что в кодексе об административных правонарушениях установлена ответственность в виде штрафов за неисполнение требования постановления главного санитарного врача Московской области.

"Мы предлагаем сделать так, чтобы в идеале сведения об провакцинированных сотрудниках подавались бы сразу через день или два после того, как вакцинация состоялась. Но не реже чем раз в неделю", - добавил зампред.

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова в среду обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, сферы бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты. Также в их числе работники, участвующие в рекламных, досуговых, развлекательных, массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, сотрудники театров, кинотеатров, детских игровых комнат. Должна быть обеспечена обязательная вакцинация и для госслужащих.