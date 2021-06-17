Гендиректор "Вектора" заявил, что в России выявили более 14 тыс. мутаций коронавируса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Порядка 14 тыс. мутаций коронавируса выявлено в России, однако они не приводят к значимым изменениям свойств вируса. Об этом в четверг заявил в интервью телеканалу "Россия-24" генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Мы в настоящий момент наблюдаем более 14 тыс. мутаций. <...> Количество вариантов вируса просто колоссально, но в подавляющем большинстве эти замены не приводят к каким-то значимым изменениям свойств вируса", - сказал он.

Максютов также добавил, что с июня прошлого года Роспотребнадзор на постоянной основе проводит анализы генетической изменчивости нового коронавируса. "Со всех субъектов РФ на "Вектор" с июня прошлого года поступали вирусные изоляты каждый месяц, которые проходили у нас полногеномные секвенирования. Мы анализировали все изменения, которые наблюдаются в новых вирусных штаммах, которые выделялись с июня прошлого года до настоящего времени. Сейчас в России проведено полногеномное секвенирование более 10 тыс. вирусных изолятов", - уточнил он.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов пояснил, что по результатам секвенирования геномов коронавируса постоянно выявляются различные мутации, в том числе характерные для британского и южноафриканского штаммов. По его словам, все геномы вируса проходят тщательный биоинформатический анализ, позволяющий определить, насколько тот или иной вариант похож на уже известные штаммы.

Данных о том, что выявляемые в России новые мутации коронавируса могут вызывать более тяжелое течение заболевания, сейчас нет.

Индийский штамм

Максютов также подчеркнул, что индийский штамм коронавируса заразнее обычного, но говорить о том, что он опаснее, преждевременно.

"Говорить о вирулентности индийского штамма пока преждевременно, он является более контагиозным, более заразным. Но говорить о том, что он представляет собой большую угрозу для инфицированного организма в настоящее время является преждевременным", - сказал он.

По словам Максютова, вакцина "Эпиваккорона" эффективна против ряда штаммов коронавируса. "Против британского варианта показан абсолютно аналогичный уровень вируснейтрализующих антител, как и против референсного варианта, то есть против уханьского варианта коронавируса [исходного]. Против южноафриканского, индийского наблюдается незначительное снижение титров нейтрализующих антител, но при этом нейтрализующие тела все равно сохраняются", - добавил он.

Модификация вакцины

Разработчик также сообщил, что вопрос модификации вакцины "Эпиваккорона", вне зависимости от появления новых штаммов коронавируса, пока не рассматривается, но в будущем это может потребоваться.

"В настоящее время в мире мы не рассматриваем необходимость модернизации вакцины. Безусловно, это потребуется, но потребуется, я думаю, спустя не один год по аналогии с вакцинацией против сезонного гриппа. Всемирная организация здравоохранения дважды в год проводит совещание по выбору состава вакцинных штаммов в составе вакцины", - сказал он.

Ученый отметил, что когда состав циркулирующих штаммов коронавируса в человеческой популяции станет более стабильным, тогда по примеру с вакциной от гриппа можно будет выбирать определенные штаммы коронавируса, которые будут входить в состав вакцины от коронавируса, "для того чтобы производители вносили изменения в состав вакцины и предлагали уже более актуальные".

"Если в целом говорить о защите вакцинированных против других штаммов, то вакцина "Эпиваккорона" <...> наиболее надежно защищает против изменяющихся вариантов, с той же эффективностью, что и против референсного варианта. Но если в целом рассмотреть этот вопрос, касательно изменения состава вакцины под изменяющиеся штаммы, то применительно к COVID-19 сейчас все вакцины построены на основе исходного уханьского варианта коронавируса, и вакцинация против исходного варианта позволит обеспечить коллективный иммунитет, который в том числе позволит защитить и против новых вариантов вируса", - добавил он.

При этом ученый также не видит необходимости менять вакцину под определенный регион или страны, где циркулируют определенные штаммы коронавируса. "Создание вакцин же против конкретного варианта вируса, который актуален в настоящее время в конкретном регионе мира, является, на мой взгляд, практически бесперспективным, хотя бы по той причине, что если создать вакцину против нового варианта для любых вакцин, которые используются в мире, занимает относительно небольшой промежуток времени - от двух до четырех недель, <...> то с учетом того, что необходимо произвести ее в очень больших объемах <...>, по оптимистичным прогнозам может потребоваться от 3-6 месяцев. За это время штаммовый состав, циркулирующий в том регионе, для которого готовилась вакцина, просто изменится, и эта вакцина будет уже не так актуальна", - пояснил Максютов.