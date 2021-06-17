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В Тульской области приняли закон о ежегодном праздновании Дня отца

Его будут отмечать ежегодно в третье воскресенье октября

ТАСС, 17 июня. Депутаты Тульской областной думы на очередном заседании в четверг приняли закон о новом региональном празднике - Дне отца. Его будут отмечать ежегодно в третье воскресенье октября, сообщил председатель облдумы Николай Воробьев по итогам рассмотрения законопроекта.

"Законопроект ["Об установлении в Тульской области Дня отца"] принят в качестве закона", - сказал Воробьев.

Как отмечается в справочных материалах к законопроекту, праздник позволит привлечь внимание общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, укрепить его статус в семье и обществе, а также поднять престиж отцовства. Законопроект был внесен в облдуму уполномоченным по защите прав ребенка в Тульской области Наталией Зыковой.

На данный момент в России День отца не является общегосударственным праздником. Но в некоторых субъектах его отмечают на региональном уровне, в том числе в Якутии, Липецкой, Курской, Ульяновской областях.

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