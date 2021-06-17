Введение выходного дня для проведения вакцинации могут обсудить на заседании РТК

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Введение одного выходного дня работникам для проведения вакцинации от коронавируса могут обсудить на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) с участием Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), объединений работодателей и представителей правительства РФ. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС зампред ФНПР Александр Шершуков.

"Это (введение одного выходного для проведения вакцинации - прим. ТАСС) было бы абсолютно логично. Мы должны это обсудить на российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, чтобы выйти с соответствующим предложением на законодательном уровне", - сказал Шершуков.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д. Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тыс. рублей, для организаций - до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы почти на три месяца, отметил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.