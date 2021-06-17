В центре "Вектор" рассказали, когда возможна ревакцинация после прививки "Эпиваккороной"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ревакцинация против новой коронавирусной инфекции после вакцинации "Эпиваккороной" возможна спустя 9-12 месяцев, так как в некоторых случаях спустя данный срок наблюдается снижение антител к вирусу. Об этом в четверг сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"В рамках клинических исследований первой-второй фазы мы показали, что по состоянию на шесть месяцев антитела сохраняются у 100% добровольцев, по состоянию на девять месяцев уже есть добровольцы, у которых уже не детектируются антитела. На основании полученных данных может приниматься решение о необходимости ревакцинации спустя 9-12 месяцев после вакцинации "Эпиваккороной", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом Максютов отметил, что такая схема ревакцинации принята для многих вакцин, например для вакцин против клещевого энцефалита. "Если говорить о новой схеме вакцинации - трехкратной, то в настоящее время проводятся клинические исследования, где две группы добровольцев: одна группа добровольцев получает двукратную вакцинацию с интервалом в 21 день, и отдельная группа добровольцев, которая получает трехкратную вакцинацию, когда первые две вакцины вводятся с интервалом в 21 день, а третья вакцина - спустя 60 дней после второй. <...> К осени мы ожидаем получить первые результаты", - добавил ученый.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.