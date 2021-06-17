Первые партии "Эпиваккороны" поставят в Бразилию и Венесуэлу осенью

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Первые партии вакцины "Эпиваккорона" будут поставлены в Бразилию и Венесуэлу осенью 2021 года. Об этом заявил в четверг генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Совсем недавно <...> были заключены контракты на поставку вакцины в Венесуэлу и Бразилию. Мы ожидаем, что эти поставки произойдут осенью текущего года", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Эпиваккорона", разработанная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.