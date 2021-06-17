Синоптики сообщили, что мощные ливни на Юге России завершатся к утру 18 июня

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мощные ливни, которые идут в нескольких регионах Юга России в четверг, утихнут к утру 18 июня. Ожидается, что выпадет более 30 мм осадков, что очень много для южных регионов РФ, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Краснодарском крае, в Ростовской области, на Ставрополье сильнейший дождь. Он приведет к повышению уровня воды в реках и просто к нарушению жизнедеятельности. Там мощнейший дождь, но только сегодня. По крайней мере, к завтрашнему утру он закончится", - сказал он.

По словам Вильфанда, в этих регионах выпадет более 30 мм осадков. "Гораздо больше 30 мм осадков. Для южных регионов это очень много", - отметил он.

Ранее сообщалось, что число подтопленных из-за продолжительного ливня участков в Ростове-на-Дону увеличилось до 43, около 300 придомовых территорий подтоплены в результате сильных ливней в Керчи и Ленинском районе на востоке Крыма. В Анапе из-за сильного дождя повреждена инфраструктура центрального пляжа, часть пляжа размыта, повалены деревья и повреждены линии электропередачи.