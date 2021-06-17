Безработица в Удмуртии снизилась почти в два раза по сравнению с 2020 годом

ИЖЕВСК, 17 июня. /ТАСС/. Уровень безработицы в Удмуртской Республике с 2020 года, ставшим кризисным из-за пандемии, снизился почти в два раза - с 16 тыс. до 8,7 тыс. человек. Об этом в четверг сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов.

"Если вспомнить, например, август 2020 года, это был, наверное, самый сложный месяц с точки зрения экономических показателей, у нас уровень безработицы был тогда максимальный, почти 16 тыс. человек была безработица. Сегодня мы практически уже вышли на докризисные значения, и официальный уровень зарегистрированной безработицы - 1,13%, то есть это 8,7 тыс. человек", - сказал он.

Сунцов отметил, что количество вакансий на рынке выше, чем уровень безработицы. Он также сообщил, что в регионе наблюдается рост средней заработной платы. "Мы впервые за много лет заняли четвертое место в ПФО по уровню оплаты труда, по средней заработной плате. Сегодня она составляет 38 тыс. 257 рублей по республике. Рост экономики приводит к росту зарплат и к росту благосостояния жителей", - сообщил он.