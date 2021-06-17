Ректор МГУ сообщил, что формат обучения в вузе будет зависеть от коллективной иммунизации

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Формат нового учебного года в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова будет зависеть от степени коллективной иммунизации, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза со ссылкой на ректора МГУ Виктора Садовничего.

"Если это возможно, сделайте прививку. Тогда есть гарантия, что, поступив в университет, в новом учебном году вы зайдете в аудиторию вместе со своими профессорами и однокурсниками. В противном случае, это могут быть дистанционные формы обучения, которые кому-то нравятся меньше", - сказал ректор, обращаясь к абитуриентам. "Он подчеркнул, что формат обучения с 1 сентября будет во многом зависеть от степени коллективной иммунизации", - добавили в пресс-службе.

Ректор МГУ заверил, что при любом формате обучения в новом учебном году университет обеспечит всех студентов качественным фундаментальным высшим образованием, полностью соответствующим программе по всем направлениям подготовки.

Садовничий также попросил коллектив МГУ усилить антиковидные меры и ускорить темпы вакцинации обучающихся и сотрудников. Ректор вуза призвал студентов с понимаем отнестись к усилению профилактических и противоэпидемиологических мер в университете. "Я прошу вас не откладывать решение вопроса о вакцинации. Сегодня это самый действенный способ поставить надежную преграду вирусу", - добавил Садовничий.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса в городе начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов или имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных следует организовать онлайн-занятия.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью ТАСС заявил, что вуз рассматривает возможность допускать к очной форме обучения и работы только привитых или имеющих антитела после перенесенного коронавируса студентов и сотрудников, остальные будут учиться и работать в удаленном режиме.