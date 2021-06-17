Аномально жаркая погода установится в Петербурге и Ленобласти с 19 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Аномальная жара ожидается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 19 июня и продлится неделю, сообщил журналистам в четверг главный синоптик города Александр Колесов.

"С субботы в Санкт-Петербурге, по территории Ленинградской области ожидается установление аномально жаркой погоды (отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы на 7 градусов и выше), которая продлится в течение недели. Также в этот жаркий период вероятны перекрытия экстремумов - максимумов температуры воздуха для отдельных дней, которые сейчас не очень высокие и находятся на уровне плюс 30 градусов", - рассказал синоптик.

В конце жаркой недели возможны ливни, грозы, град, добавил Колесов.

Синоптик отметил, что в настоящее время в Петербурге и по всему региону погоду снова начал определять антициклон, который медленно смещается с Балтийского моря на центральные районы европейской территории России. "После небольшого снижения температуры воздуха в дневные часы до 20 градусов, воздух снова начнет прогреваться. Уже завтра днем температура будет стремиться к 30 градусам, а в выходные дни достигнет этой отметки и будет превышать ее", - рассказал он.