Песков: речи о тотальной обязательной вакцинации от коронавируса в России нет

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Прививка от коронавируса в некоторых регионах России обязательна только для отдельных категорий граждан, речи о тотальной принудительной вакцинации нет. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это не тотальная вакцинация населения. Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики", - подчеркнул представитель Кремля.
С учетом того, как распространяется инфекция, это вполне оправданно, считает Песков. "Сути подхода к этой проблеме это не меняет", - добавил он.
Пресс-секретарь президента отметил, что главы регионов при введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан "исходят в первую очередь из той ситуации, которая складывается со скачкообразным распространением коронавируса".
"Речь идет об инструкции главного санитарного врача по региону и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает", - пояснил представитель Кремля.
Он добавил, что таким образом губернаторы используют специальные полномочия, которые были им делегированы указом президента на фоне пандемии.
Песков отметил, что темпы вакцинации от коронавируса в России сейчас оставляют желать лучшего.
"Я могу лишь констатировать, что темпы добровольной вакцинации действительно оставляют желать лучшего", - заметил представитель Кремля.
Как напомнил Песков, президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что для поддержки прививочной кампании нужно повышать активность, настойчивость разъяснительной и пропагандистской работы - "в хорошем смысле этого слова". "Но пока, наверное, нужно признать, что темпы действительно оставляют желать лучшего", - повторил он.
Пескову также задали вопрос, можно ли говорить о том, что добровольная вакцинация от коронавируса в России оказалась неэффективна, и для борьбы с эпидемией остается только вариант с обязательными прививками для отдельных категорий граждан. "Я не могу прийти к такому выводу", - сказал он в ответ. "Вы можете делать любые выводы, и вы можете себе это позволить, а губернатор несет ответственность за свой регион", - парировал представитель Кремля.
Он обратил внимание на то, что, например, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев отвечают за огромную агломерацию. "Это, в конце концов, [как] небольшое европейское государство по своему размеру", - указал Песков.
В ситуации с пандемией, продолжил он, губернаторам приходится принимать действенные меры, "нет другого выхода".