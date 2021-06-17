Песков: речи о тотальной обязательной вакцинации от коронавируса в России нет

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Прививка от коронавируса в некоторых регионах России обязательна только для отдельных категорий граждан, речи о тотальной принудительной вакцинации нет. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье. Главное

"Это не тотальная вакцинация населения. Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики", - подчеркнул представитель Кремля.

С учетом того, как распространяется инфекция, это вполне оправданно, считает Песков. "Сути подхода к этой проблеме это не меняет", - добавил он.

Пресс-секретарь президента отметил, что главы регионов при введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан "исходят в первую очередь из той ситуации, которая складывается со скачкообразным распространением коронавируса".

"Речь идет об инструкции главного санитарного врача по региону и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает", - пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что таким образом губернаторы используют специальные полномочия, которые были им делегированы указом президента на фоне пандемии.