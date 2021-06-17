ПсковГУ и БФУ им. Канта создадут образовательный центр в области математики

ТАСС, 17 июня. Региональный научно-образовательный центр (НОМЦ) создадут на базе объединения Псковского госуниверситета и Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в Калининграде. Новая структура будет специализироваться на исследованиях в областях механики и математического образования, сообщил в четверг в своем Instgram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"На базе консорциума "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Псковский государственный университет" будет создан региональный научно-образовательный центр в Северо-Западном федеральном округе. Он будет заниматься развитием научных исследований в области механики и смежных областях, содействовать профессиональному росту молодых ученых и педагогов благодаря повышению качества математического образования на всех образовательных уровнях", - говорится в сообщении.

В Пскове особое внимание будет уделяться подготовке кадрам по математическим направлениям, а также популяризации математики среди учащихся высших и средних учебных заведений: планируется сделать акцент на работе с педагогами-математиками и педагогами смежных направлений. Как отметил Ведерников, на работу центра в федеральном бюджете предусмотрено около 40 млн рублей ежегодно, поддержка рассчитана на четыре года.