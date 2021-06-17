Пункты вакцинации от COVID-19 появятся на территории двух музеев в Подмосковье

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции будут работать в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину и в историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Истре в период проведения музыкальных фестивалей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"В Подмосковье, как и во всей России, проходит масштабная прививочная кампания против коронавируса. Это единственно надежный способ остановить пандемию, обезопасить себя и близких. <...> В ближайшее время мобильные пункты вакцинации будут установлены: в Государственном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину на Международном музыкальном фестивале искусств П. И.Чайковского c 1 по 11 июля и в историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Истре на фестивале "Лето.Музыка. Музей" с 14 по 18 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для прохождения вакцинации необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС.

Кроме того, пройти вакцинацию в Подмосковье можно в поликлиниках, мобильных комплексах, торговых центрах и МФЦ.

Ранее пресс-служба Минкультуры Подмосковья сообщила, что запланированные в Московской области летом международные музыкальные фестивали пройдут при соблюдении санитарных мер.