Детский лагерь в Ленинградской области закрыли из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Приозерский городской суд закрыл на 90 суток детский лагерь "Мечта" в Ленинградской области, у сотрудников которого выявили коронавирус, говорится в материалах суда.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после публикаций СМИ о том, что в лагере "Мечта" за детьми не присматривают воспитатели, а также их бьют. Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится в материалах суда. В суде ТАСС пояснили, что наказание предусматривает запрет на работу в течение 90 суток.

Как следует из материалов суда, фирму "Мечта", которая управляет одноименным лагерем, привлекли к ответственности по статье 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". По данным суда, у двух сотрудников лагеря во время тестирования обнаружили коронавирус, также частицы вируса нашли на поверхностях в помещениях лагеря.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Московского района Санкт-Петербурга, где живут дети, отдыхавшие в лагере, родители уже забрали их оттуда. "Дети в субботу были все из лагеря вывезены, родители были все предварительно оповещены, дети доставлены сопровождающими в город, переданы родителям в связи с закрытием лагеря", - сказали в пресс-службе.

В администрации отметили, что они также предъявили претензии подрядчику, который отправлял детей в лагерь из-за несоблюдений условий контракта.