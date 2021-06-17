В Хакасии из-за коронавируса подросткам запретят гулять вечером без родителей

ТАСС, 17 июня. Правительство Хакасии с 18 июня ужесточает противоэпидемиологические мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Детям и подросткам до 18 лет запретят гулять в вечернее и ночное время без родителей. Об этом сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов на своей странице во "ВКонтакте".

Режим ограничений из-за распространения коронавируса действует в регионе с весны 2020 года. Он неоднократно продлялся и изменялся. Сейчас в республике продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий и масочный режим.

"Вводится обязательное правило для жителей, не достигших 18 лет, не покидать места проживания ежедневно в период с 20:00 до 7:00 часов утра следующего дня, за исключением случаев оставления места проживания в сопровождении своих родителей (иных законных представителей)", - сообщил глава республики, добавив, что новые ограничения вводятся с 18 июня. Также не будут проводится выпускные в учебных заведениях.

По информации республиканского правительства, снижена максимальная наполняемость библиотек и музеев с 75 до 50%. Спортивные мероприятия будут проводить без зрителей.

Кроме того, сейчас прорабатывают вопрос о введении ограничений в сфере общепита, ночных развлекательных заведений и детских игровых комнат. Решение об ограничениях будут рассматривать на следующем заседании оперштаба - 21 июня.

С начала пандемии в республике выявили 23,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22,6 тыс. пациентов, умерли 565 человек.