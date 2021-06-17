Эксперт: снижение уровня антител через время после прививки от коронавируса ожидаемо

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Уровень антител после вакцинации от коронавируса может снижаться, это ожидаемо, как и в случае с прививкой от гриппа. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"После вакцинации ["Эпиваккороной"] более 50% привитых сохраняют иммунитет в течение девяти месяцев и более. Хотя у некоторых лиц, получивших полный курс вакцины, уровень антител может снижаться через 9-12 месяцев, но это нормально для сезонных инфекций. Та же вакцинация от гриппа тоже не дает пожизненный иммунитет. Так что, если со временем уровень антител после прививки от коронавируса снижается, это вполне ожидаемо для этой инфекции", - сказал он.

Горелов отметил, что гораздо важнее то, что более 50% привитых "Эпиваккороной" сохраняют иммунитет на достаточно продолжительное время.

Ранее гендиректор разработавшего препарат центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что антитела к коронавирусу сохраняются более чем у половины привившихся вакциной "Эпиваккорона" через девять месяцев после вакцинации.