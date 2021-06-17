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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Скорая помощь доставляет пациентов из Керчи в больницы соседних муниципалитетов

При выезде на вызов в труднодоступные места привлекаются техника МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Бригады скорой медицинской помощи оказывают помощь жителям Керчи в доставке в медучреждения Ленинского района и Феодосии, сообщается в Telegram-канале региональной службы скорой помощи в четверг.

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"Несмотря на сложившиеся погодные условия, линия 103 функционирует, вызовы скорой медицинской помощи продолжают обслуживаться в штатном режиме. Маршрутизация пациентов всех профилей организована на альтернативной госпитальной базе Ленинской центральной районной больницы и Феодосийского медицинского центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при выезде на вызов в труднодоступные места, куда самостоятельно не может проехать автомобиль скорой помощи, привлекаются автомобили МЧС. В региональном центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи призвали жителей без крайней необходимости не покидать дома.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В городе из-за значительных подтоплений введен режим ЧС.

Теги
РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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