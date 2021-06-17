Ежегодные массовые мероприятия отменили во Владимирской области на границе с Подмосковьем

ВЛАДИМИР, 17 июня. /ТАСС/. Власти Петушинского района Владимирской области, расположенного на границе с Московской областью, отменили проведение ряда массовых мероприятий, в том числе ежегодного праздника "День Петушка", из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается на странице муниципалитета "ВКонтакте".

"Люди, переболевшие в первую волну, подвержены риску заразиться коронавирусной инфекцией в третью волну. В учреждениях спорта из 85 сотрудников вакцинировано 20, 11 человек переболело. В учреждениях культуры из 167 человек вакцинировано 32, 39 человек находится в группе риска. В связи с высокой опасностью заражения все массовые мероприятия в районе отменены", - говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба района.

Как сообщили ТАСС власти муниципалитета, из запланированных мероприятий будет отменено ежегодное празднование в конце июня "Дня Петушка" и Дня молодежи. Кроме того, будет ограничено проведение выпускных в формате массовых мероприятий, аттестаты в школах будут вручаться индивидуально. Причиной ограничений стал рост заболеваемости в Москве и Московской области. При этом Петушинский район находится в числе пяти муниципалитетов Владимирской области, лидирующих по числу больных, резко возросло число респираторных больных. Из-за этого в районе уже увеличено количество специализированых коек, отмечается в сообщении.

16 июня губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в ходе пресс-конференции сообщил журналистам, что в регионе не планируется вводить ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, как в Москве. Он объяснил это тем, что из-за ограничений, действовавших в 2020 году, в первую очередь, жители Петушинского района, страдали из-за невозможности выехать на работу в Москву, былм закрыты некоторые предприятия.

Как сообщалось ранее, в апреле-июне 2020 года на территории Петушинского района действовал карантин по коронавирусу. Были введены жесткие ограничения на работу бизнеса и на передвижение граждан. По среднеобластному показателю вакцинации населения Владимирская область с показателем 17,5% находится на 81 строчке среди всех регионов России. В Петушинском районе вакцинировано 18,1% населения, из них - 60% люди пенсионного и предпенсионного возраста, только 9% - молодые люди от 18 до 35 лет.