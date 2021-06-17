Эксперт: цифровизация поможет усилить контроль оборота гражданского оружия

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Цифровизация оборота гражданского оружия позволит существенно усилить контроль его распространения. Об этом журналистам сообщил один из авторов поправок в ФЗ "Об оружии", разрешающих охотникам и стрелкам самостоятельно снаряжать патроны для личного использования, Муслим Шейхов.

"Цифровизация оборота оружия позволит вывести его приобретателя "под фонарь". Это позволит контролировать, где он купил, когда купил, где и как хранит оружие", - отметил Шейхов.

Эксперт также сообщил, что новые поправки в закон "Об оружии" негативно отразятся на российских производителях стрелкового вооружения. "У нас идет ущерб производителю. Например, с переведением "Ланкастеров" и "Парадоксов" (стрелкового оружия под патрон 9,6х53 и со сверловкой ствола типа "Парадокс" соответственно - прим. ТАСС) и приравниванием их к нарезному оружию спрос на эти образцы упадет катастрофически", - сообщил Шейхов.

По его словам, в новых поправках к ФЗ "Об оружии" не учтены существующие стандарты стрелкового оружия. "Эти поправки на сегодняшний день создают весьма негативный прецедент, поскольку понятия, которые приняты сейчас в третьем чтении, не соответствуют действующим ГОСТам по оружию в части определения нарезного и гладкоствольного оружия, а также в части упоминания, что такое переделка оружия. Фактически все эти поправки могут весьма расширить круг граждан, у которых можно изъять оружие, а также привлечь к административной и даже уголовной ответственности", - добавил Шейхов.

21 декабря 2020 года в Госдуму группой депутатов от "Единой России" был внесен законопроект №1079629-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он предусматривал ужесточение контроля оборота оружия, но не повышение минимального возраста покупки.

18 мая 2021 года поправки в закон "Об оружии" были приняты Госдумой в первом чтении. Поправками ко второму чтению в него было добавлено положение о запрете продажи охотничьего оружия гражданам, не достигшим 21 года, за исключением прошедших или проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих звания или классные чины юстиции. Исключения также сделаны для коренных малочисленных народов и профессиональных охотников. Газовое, спортивное, сигнальное оружие, длинноствольные охотничьи и спортивные ружья по-прежнему можно будет покупать с 18 лет, однако первые два года после получения лицензии можно приобрести лишь оружие без магазина (барабана). Во втором чтении законопроект был принят Госдумой 15 июня, а в третьем чтении - 16 июня.