На Кубани восстановили отключенное из-за непогоды электроснабжение

ТАСС, 17 июня. Специалисты компании "Россети Кубань" восстановили электроснабжение, прерванное из-за непогоды в домах почти 19 тыс. жителей Краснодарского края, продолжается точечная отработка новых поступающих заявок, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Ранее в четверг Минэнерго РФ сообщало, что почти 19 тыс. жителей Краснодарского края остались без электроснабжения из-за непогоды.

"Специалисты "Россети Кубань" восстановили энергоснабжение населенных пунктов на юго-западе Краснодарского края, пострадавших из-за мощного грозового фронта, ливневых дождей и сильного ветра с порывами до 35 м в секунду", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что точечно поступают отдельные заявки от населения, они оперативно отрабатываются.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение в связи с непогодой. По данным ведомства, из-за прохождения осадков в ночь на четверг оказались подтопленными придомовые территории в Анапе и Темрюке. В оперативном штабе по региону в четверг утром сообщали, что подтопленными оказались низменные участки дорог и порядка 10 придомовых территорий. Накануне грозовой фронт также прошел в Павловском районе края, дождем и градом там были повреждены крыши и остекление частных домов и соцобъектов.