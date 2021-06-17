Исследование: вакцинация от COVID-19 значительно снижает уровень тревожности

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Уровень опасений заболеть COVID-19 снижается почти вдвое после вакцинирования и выявления наличия антител, показало исследование Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

"Уровень опасений заболеть COVID-19 напрямую коррелирует с фактом вакцинации. Если респонденты еще только планируют сделать прививку от COVID-19, опасения заразиться инфекцией составляют 72,5%, после введения первого компонента вакцины - 66%, после введения второго - 56,5%, а при наличии выявленных антител к COVID-19 снижение становится еще более очевидным - 42,6%", - сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе РАНХиГС.

Исследователи отметили высокий уровень опасений заразиться вирусом COVID-19 среди населения - 54% респондентов. Наиболее высокий уровень тревожности наблюдается среди людей старшего поколения. Если в 18-24 года опасаются заболеть коронавирусом 41,5%, в 30-39 лет - 42,9%, в возрастной группе 40-49 лет таких респондентов уже 53,2%, а среди респондентов старше 60 лет - 66,1%.

"Чаще всего вероятность столкнуться с этой инфекцией беспокоит женщин с детьми - 59,8%, самый низкий уровень опасений у бездетных мужчин - только 35,6%", - сообщили в академии.

Значительные различия в уровне тревожности фиксируются у граждан в зависимости от состояния здоровья. Если страх перед коронавирусом присутствует только у 35,2% респондентов, считающих себя здоровыми, то в группе с низкой самооценкой состояния здоровья этот показатель достигает 73,7%. Опасения вновь заболеть, пусть и в сравнительно небольшой степени (до 39,6%), но фиксируются у респондентов, которые уже переболели COVID-19.

Исследование проводилось в апреле 2021 года. Было опрошено 1 500 человек старше 18 лет в 30 субъектах РФ. Выборка включала представителей основных социально-демографических групп населения.