МЧС с наступлением жары усилило контроль за безопасностью на водоемах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России с наступлением жаркой погоды усилило профилактическую работу и контроль за безопасностью на водоемах, в ходе рейдов особое внимание уделяется детям. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России в четверг.

"С наступлением жаркой погоды спасатели усиливают комплекс надзорных и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха. Проводятся рейды на водоемах, спасатели и патрульные группы проводят профилактические беседы, раздают отдыхающим на маршрутах своего патрулирования памятки. Особое внимание уделяется детям", - сказали в пресс-службе.

В МЧС рассказали, что специалисты ведомства проводят занятия по правилам безопасного поведения на водоемах, приемам самоспасания и оказания первой помощи. Кроме того, в ходе рейдов и патрулирований спасатели выявляют и удаляют с водоемов детей, которые находятся без взрослых. "Всего с начала года сотрудниками ГИМС МЧС России было проведено более 40 тысяч надзорных и профилактических мероприятий на водных объектах", - добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС России сообщили, что Государственная инспекция по маломерным судам допустила к работе более 2 тыс. пляжей.