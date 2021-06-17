Ивановские власти рекомендовали предприятиям перевести часть сотрудников на удаленку

ИВАНОВО, 17 июня. /ТАСС/. Власти Ивановской области из-за роста числа заболевших COVID-19 решили перевести на удаленную работу чиновников и сотрудников госучреждений, находящихся в зоне риска. Такие же рекомендации даны коммерческим предприятиям, сообщил в четверг на брифинге глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"Еще одно решение [оперштаба], которое, прежде всего, касается органов власти, региональных, муниципальных и подведомственных учреждений. Каждому руководителю необходимо принять решение о переводе сотрудников с хроническими заболеваниями, из группы риска, на удаленную работу. Здесь никаких квот и ограничений не ставится", - сообщил Фокин.

Он уточнил, что такая же рекомендация дана руководителям коммерческих предприятий всех форм собственности. Кроме того, ужесточение антиковидных мер коснулось проведения выпускных балов в школах и колледжах. "Разрешено участие родителей выпускников только в рамках одного класса, то есть классы не должны пересекаться", - сообщил глава депздрава.

По его словам, с начала этой недели в регионе резко выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19: с понедельника в стационары поступили более 240 человек в тяжелом и среднетяжелом состоянии. Неделей ранее были госпитализированы 166 человек, рост составил 46,4%. При этом среди людей старше 60 лет процент госпитализации напротив снизился до 13%. Медики связывают это с тем, что пенсионеры наиболее активно прививаются.