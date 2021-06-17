В Воркуте из-за резкого похолодания продлили отопительный сезон

СЫКТЫВКАР, 17 июня. /ТАСС/. Власти заполярного моногорода Воркута в Республике Коми отложили завершение отопительного сезона в связи с резким похолоданием и выпавшим снегом. Тепло и горячую воду продолжат подавать в жилые дома и социальные объекты, пока не установится теплая погода. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации Воркуты.

"В связи с резким понижением температуры наружного воздуха текущий отопительный сезон в Воркуте будет продолжен. Ранее принятое постановление о завершении подачи отопления и горячего водоснабжения в дома воркутинцев и социально-промышленные объекты с 00:01 мск 18 июня 2021 года отменено <…>. Сегодня среднесуточная температура опустилась до +3 градусов, выпал снег", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в администрации города, минувшие десять дней в Воркуте было тепло, накануне в среду воздух прогрелся до 24 градусов. Власти планировали отключить отопление, чтобы приступить к ремонту и начать готовить энергообъекты к следующему отопительному сезону. Однако ночью пошел снег с дождем, температура опустилась до 3 градусов тепла. Прогнозируют, что теплая погода установится в Воркуте в конце следующей недели.

В 2020 году отопление отключили в июле, а возобновили 28 августа - традиционно в Воркуте подают тепло ко Дню шахтера. В городе очень короткий межотопительный период, за который необходимо проверить все системы, провести необходимый ремонт.

"В Воркуте погода крайне неустойчивая, вчера было до 25 градусов тепла, сегодня температура опускалась до нуля градусов, холодный фронт прошел, близость Арктики воркутинцы очень ощутили. Такая ситуация будет в ближайшие дни. По крайним северным районам пройдет циклон, он очень активный, принесет дожди, усиление ветра и перепады температуры. В воскресенье ожидается всего +5 градусов. Со среды на следующей неделе погода начнет налаживаться", - сообщили ТАСС в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.