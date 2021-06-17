В Псковской области выявили очаг коронавируса среди сотрудников районной больницы

ТАСС, 17 июня. Очаг коронавируса зафиксировали среди сотрудников Пушкиногорской межрайонной больницы в Псковской области. Заражение выявили у шести человек, сообщили в четверг в официальном Telegram-канале правительства региона.

"Зафиксирован новый очаг в терапевтическом отделении Пушкиногорской межрайонной больницы, COVID-19 выявлен у шести сотрудников. В отделении проводятся все необходимые противоэпидемические меры, выявляется круг контактных лиц", - говорится в сообщении.

В регионе за сутки выявили 58 новых случаев инфицирования. Количество очагов заражения выросло до трех: группы заболевших до этого были обнаружены в коллективах детского сада в городе Дно, а также завода "Микрон" в Великих Луках. Ранее в области отметили ухудшение эпидситуации: за неделю рост числа новых случаев составил 11,5%.

Всего за время пандемии в Псковской области выявили 38 573 факта заболевания. Выздоровели 32 940 человек, умерли - 440. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 70% наполняемости залов.

Карантин власти региона продлили до конца июня.